Talenthouse obtient une promesse de perfusion d'urgence

Zurich (awp) - L'exploitant de plateformes de commercialisation de contenus graphiques Talenthouse, en manque critique de liquidités, assure avoir reçu d'un investisseur une promesse de financement sous la forme d'une participation à son projet d'augmentation de capital ainsi que d'un apport en numéraire. La firme zougoise, qui a obtenu en début de mois un délai à fin mai pour la publication de ses résultats 2022, précise n'être à ce jour toujours pas en mesure de diffuser des chiffres clés.

Le soutien de l'investisseur - dont l'identité n'est pas dévoilée dans le communiqué publié dimanche soir - s'inscrit en parallèle à un accord de conversion de prêts d'actionnaires et autres créanciers, dont ceux du président Roman Scharf et de l'administrateur Michael Wachsler.

Le train de mesures nécessitera au préalable une "drastique restructuration du capital", comprenant la création de titres de série B d'une valeur nominale de 10 centimes. La valeur nominale des actions de série A, qui avait déjà été divisée par deux à cinq centimes en janvier, doit encore être abaissée à deux centimes. Les actionnaires seront invités prochainement à se prononcer sur ces changements à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.

Roman Scharf prendra à cette occasion congé du conseil d'administration. Talenthouse proposera parallèlement l'élection d'un nouveau président et de trois administrateurs.

Le titre Talenthouse, anciennement New Value, n'a eu de cesse de s'amenuiser depuis son accession à la Bourse suisse il y a tout juste un an, passant de plus d'un franc pour son premier jour de négoce à un peu moins de 0,9 centime vendredi dernier à la clôture.

