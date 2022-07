Talenthouse reprend l'entier de Coolabi

Zurich (awp) - La société de participations Talenthouse a repris Coolabi Group dans son entier. L'entreprise zougoise a racheté pour un montant non spécifié les 67% restant du développeur de logiciels de jeux, après l'acquisition, l'année dernière d'une part de 33%.

L'opération intervient sur la base d'une valeur de Coolabi d'environ 44 millions de livres sterling, a précisé Talenthouse mercredi. Elle a été rendue possible par l'utilisation de nouvelles facilités de crédit pour le refinancement des prêts en cours.

Le nouveau partenaire financier de Talenthouse, Kartesia, a participé à la reprise du reste de Coolabi et à la mise à disposition de capital supplémentaire pour la croissance future, avec un paquet de financement de 41 millions de livres.

Coolabi est actif depuis plusieurs années dans les jeux numériques et a quatre principaux secteurs d'activité: le développement d'histoires, le développement TV, la production et la distribution de produits de consommation et les applications numériques. L'entreprise a aussi bien des clients entreprises que des particuliers. Elle emploie une cinquantaine de personnes.

