Youngtimers a encore essuyé une perte en 2022

Zurich (awp) - La société de participations Youngtimers a essuyé une perte de 10,7 millions de francs suisses en 2022, après une perte de 11,7 millions en 2021. Cette perte est due à des amortissements liés aux participations dans Garage Italia Group, Petrolicious et Talenthouse a précisé la bâloise vendredi soir.

Fin 2022, l'entreprise n'avait aucun engagement bancaire et aucun engagement envers des tiers, à l'exception d'engagements liés au capital d'exploitation de 0,44 millions. La société a depuis été placée sous une nouvelle direction et a adopté la forme plus légère de société holding.

an/rp