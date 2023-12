Talga Group Ltd. a annoncé trois nouvelles nominations importantes pour renforcer son conseil d'administration suédois et son équipe de direction européenne. Pour soutenir l'expansion du portefeuille de propriété intellectuelle de Talga et la croissance de sa division interne de produits et de technologies, la société a nommé le Dr Anna Motta, actuelle responsable de Talga Technologies et Advanced Materials, au poste de directeur de la technologie du groupe à compter du 1er janvier 2024. Mme Motta, chimiste inorganique titulaire d'un doctorat et forte de plus de 20 ans d'expérience, a joué un rôle déterminant dans le développement et la commercialisation des matériaux pour batteries de Talga.

Outre la supervision de l'ensemble de la recherche et du développement de produits, M. Motta dirigera les programmes d'assurance qualité et de gestion de la propriété intellectuelle de la société. M. Motta est basé au Centre d'excellence en matière de batteries de Talga à Cambridge, au Royaume-Uni. Talga accueille également Per-Inge Kruse au poste de directeur du développement commercial et des alliances stratégiques. M. Kruse a plus de 20 ans d'expérience dans la vente, le développement commercial et les alliances stratégiques dans l'industrie automobile.

Auparavant, M. Kruse était directeur exécutif pour la Suède au sein du groupe international de conception et de développement automobile FEV. Avant cela, il a dirigé la création et la mise en œuvre de stratégies de marché à long terme en tant que responsable du développement commercial pour la Scandinavie au sein de la société de conseil en environnement et en ingénierie Ricardo. M. Kruse est basé à Stockholm, en Suède.

Ces changements organisationnels renforceront le leadership de l'entreprise alors qu'elle met en œuvre le projet d'anode Vittangi et consolide ses stratégies de croissance en matière de développement de produits et de technologies, de gestion de la propriété intellectuelle et d'alliances commerciales.