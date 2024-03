Talgo SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la conception et la fabrication de matériel roulant. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Matériel roulant, Machines auxiliaires et Autres, ainsi que Général. La division Matériel roulant est responsable de la production des trains, ainsi que de la maintenance des trains qui utilisent la technologie de la société. Le secteur Machines auxiliaires et autres assure la fabrication et le service technique des tours, ainsi que la vente des pièces de rechange correspondantes. Le secteur Général comprend les opérations de l'entreprise. La gamme de produits de la société comprend le matériel roulant à grande vitesse, les trains intercités et les locomotives, entre autres. Elle propose des produits et des services dans le monde entier à un certain nombre d'opérateurs ferroviaires, tels que Amtrak, Metrovias, Russian Railways, Metro Beijing, Fertagus, Chiltern Railways, Jernhusen AB et Bochum Trams. La société exploite des usines de fabrication en Espagne et au Kazakhstan.

Secteur Véhicules et machines lourdes