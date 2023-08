Talis Biomedical Corporation. (Talis) est engagée dans le développement de tests de diagnostic moléculaire pour les maladies infectieuses sur le lieu de soins. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits conçus pour permettre des tests moléculaires pour les maladies infectieuses et d'autres conditions. Talis développe la plate-forme Talis One, une plate-forme de diagnostic moléculaire dans les nuages. La plate-forme Talis One comprend un instrument compact, des cartouches de test à usage unique et un logiciel, y compris une base de données centrale en nuage, qui fonctionnent ensemble et sont conçus pour fournir des niveaux de précision de laboratoire central. La plate-forme est conçue pour être utilisée dans des environnements non laboratoires, tels que les cabinets de médecins, les services d'urgence des hôpitaux, les cliniques de soins d'urgence, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres d'assistance à la vie autonome et les centres de traitement du cancer et de dialyse. La société développe également des tests Talis One pour les infections respiratoires, les infections liées à la santé des femmes et les infections sexuellement transmissibles.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale