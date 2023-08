Talisker Resources Ltd. est une petite société de ressources naturelles basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration de projets aurifères en Colombie-Britannique, au Canada. Ses projets comprennent le projet aurifère Bralorne, le projet aurifère Ladner, le projet aurifère Spences Bridge, la propriété Lola, la propriété Remington, la propriété Blue Jay, la propriété Golden Hornet et la propriété Tulox. Son projet aurifère Bralorne est situé dans le sud de la Colombie-Britannique et couvre environ 13 869 hectares répartis sur 67 claims, trois baux et 198 concessions de la Couronne. Son projet aurifère Ladner comprend des concessions minières sur une superficie d'environ 14 380 hectares couvrant la partie nord de la ceinture aurifère de Coquihalla. Le projet aurifère Spences Bridge consiste en un terrain d'environ 201 163 hectares couvrant la ceinture aurifère Spences Bridge dans le sud de la Colombie-Britannique. Sa propriété Lola est située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres de Lillooet, et compte quatre concessions minières qui couvrent une superficie de 4 949 hectares.

Secteur Or