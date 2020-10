TalkTalk Telecom Group PLC : La proposition de rachat de ToscaFund porte le titre

Suite à sa création en 2003, TalkTalk a réussi à se faire une place dans le milieu très concurrentiel des télécommunications. En effet, parmi ses trois concurrents majeurs que sont BP, Sky et Virgin Media, TalkTalk peut se targuer d'avoir connu la plus forte augmentation de son nombre de clients: ils sont actuellement 4,2 millions d’abonnés.

L’offre proposée par TalkTalk se concentre sur la révolution apporté par la fibre optique et les réseaux haut-débit. La société basée à Salford près de Manchester possède le plus grand réseau à large bande de Grande-Bretagne, qui couvre 96% de la population. L’entreprise a également investi en 2018 dans la création d’une nouvelle société; FibreNation. Cette société, vendue depuis à Cityfibre pour £206 M, avait pour ambition de connecter plus de trois millions de logements à la fibre. Actuellement, près de 60% des abonnés TalkTalk y ont accès.

Cette direction stratégique vers le toujours plus rapide ne s’est pas faite sans raison. Au premier trimestre 2020, 85% des nouveaux abonnés se sont inscrits pour la qualité des produits à haut-débit.

L’actualité de Talk Talk s’est enflammée aujourd’hui suite à la proposition faite par le fond d'investissement ToscaFund. Celui-ci propose une éventuelle offre en espèces pour la totalité du capital social ordinaire émis par la société; au prix de 97 pence par action.

Toscafund est actuellement le deuxième plus gros actionnaire du groupe derrière son fondateur, Charles Dunstone: le fond possède 29,9% des actions à ce jour.

Cette proposition de rachat permet à l’action de progresser de 16,75% pour s’établir à 97,25 GBX en fin de matinée. Juste au-dessus de la proposition formulée.