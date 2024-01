Talos Energy Inc. est une société indépendante d'exploration et de production à vocation technique. La société exerce ses activités aux États-Unis et au large du Mexique, à la fois par l'exploration et la production de pétrole et de gaz en amont et par le développement d'opportunités de capture et de séquestration du carbone (CSC). La société exerce ses activités dans le secteur de la prospection et de la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) (secteur amont). Elle exerce ses activités sur toute une série d'actifs en eaux profondes et en eaux peu profondes aux États-Unis et au Mexique. Aux États-Unis, elle se concentre sur les eaux profondes du golfe du Mexique et ses principales zones sont Green Canyon, Mississippi Canyon and Shelf et Gulf Coast. Green Canyon est une région en eaux profondes située dans le centre des États-Unis, dans le golfe du Mexique. Le canyon du Mississippi est une région en eaux profondes située dans la partie orientale du centre des États-Unis, dans le golfe du Mexique. Son portefeuille de projets de CSC comprend plusieurs sites futurs le long de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis.

