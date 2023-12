Tamarack Valley Energy Ltd. est une société canadienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le portefeuille d'actifs de la société comprend des zones pétrolières en Alberta, notamment Charlie Lake, Clearwater et Cardium, ainsi que plusieurs possibilités de récupération assistée des hydrocarbures (RAH). La société dispose d'un inventaire de sites de forage de développement pétrolier à faible risque, principalement axés sur les zones pétrolières de Charlie Lake, Clearwater, Cardium et EOR en Alberta. Son portefeuille de récupération assistée du pétrole comprend un ensemble d'actifs en Alberta représentant une gamme de formations et de types de production. La filiale de la société est Tamarack Ridge Resources Inc.