Tamawood Limited est une société de systèmes basée en Australie. Les principales activités de l'entreprise sont la construction de maisons en sous-traitance, la conception de maisons et d'autres activités connexes en Australie, les opérations de franchisage et de licence, et les biens de consommation durables. Les filiales de la société comprennent AstiVita Limited, AstiVita Bathrooms and Kitchens Pty Ltd, Dixonbuild Pty Ltd, DixonConstruct Pty Ltd, DixonRes Pty Ltd, Dixon Systems Pty Ltd, Edesia Asti Pty Ltd, Indent Manufacturers Pty Ltd, Solarpower Pty Ltd, Rosieres Appliances Pty Ltd, SolarRex Pty Ltd et TamawoodL Pty Ltd.

Secteur Construction de logements