Tamboran Resources Corporation est une société de gaz naturel. La société se concentre sur le soutien de la transition énergétique à zéro dioxyde de carbone (CO2) en Australie et dans la région Asie-Pacifique en développant des ressources de gaz non conventionnel à faible teneur en CO2 dans le Territoire du Nord de l'Australie. Elle exploite environ 1,9 million d'acres nettes prospectives dans le sous-bassin de Beetaloo au sein du Greater McArthur Basin dans le Territoire du Nord de l'Australie. Le bassin de Beetaloo est situé dans le Territoire du Nord de l'Australie, à environ 600 kilomètres au sud de Darwin. Ses principaux actifs comprennent une participation directe de 38,75 % et l'exploitation des EP 98, 117 et 76, une participation directe de 100 % et l'exploitation de l'EP 136, ainsi qu'une participation directe non exploitée de 25 % dans l'EP 161, tous situés dans le bassin de Beetaloo. Le permis EP 161 couvre environ 540 000 acres prospectifs. La société se concentre également sur le développement du projet pilote Shenandoah South et sur le développement du GNL du Territoire du Nord (NTLNG) à Middle Arm, à Darwin.