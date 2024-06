Tamburi Investment Partners SpA est une entreprise italienne du secteur financier. La société fournit des services de banque d'investissement et de conseil en matière de transactions financières. La société est également active dans l'activité d'investissement, y compris l'acquisition de participations minoritaires dans des sociétés cotées et non cotées. En outre, elle est impliquée dans l'investissement dans des actions détenues par des fonds d'investissement privés, des banques, des sociétés financières et des compagnies d'assurance, ainsi que dans l'acquisition d'investissements dans des entités engagées dans le secteur du capital-investissement. Tamburi Investment Partners SpA fournit des services de conseil dans le secteur de la finance d'entreprise. Le portefeuille d'activités de la société comprend des entreprises telles que Between Srl, Datalogic Group, Bolzoni Auramo, Gatti % Co. et Tamburi & Associati, entre autres. En janvier 2014, Tamburi Investment Partners SpA crée TIP pre - IPO SpA. En mars 2014, elle a vendu la totalité de sa participation dans Datalogic SpA, soit 6,4 %.

