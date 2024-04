Tanac Automation Co. est une société chinoise qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la vente d'équipements et d'accessoires de bobinage automatique à commande numérique par ordinateur (CNC). Les produits de la société comprennent des bobineuses automatiques CNC standard, des bobineuses automatiques CNC non standard, des équipements spéciaux automatiques CNC et des pièces d'équipement CNC. Les machines à bobiner automatiques CNC standard comprennent les machines à bobiner les noyaux d'air, les machines à bobiner entièrement automatiques et autres ; les machines à bobiner automatiques CNC non standard comprennent les machines à bobiner les moteurs entièrement automatiques, les machines à bobiner volantes entièrement automatiques et autres ; les équipements spéciaux automatiques CNC comprennent les machines flottantes entièrement automatiques, les machines d'assemblage, les connecteurs de terminaux et autres ; les pièces d'équipement CNC comprennent les tendeurs, les machines à ruban d'étanchéité, les torsadeurs, les ensembles de successeurs, les dispositifs de serrage de filets à emplacement libre. L'entreprise distribue ses produits principalement sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels