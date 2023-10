Tandem Diabetes Care, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de solutions technologiques pour les personnes vivant avec le diabète. Elle fabrique et vend la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control-IQ. Ses activités de fabrication, de vente et d'assistance se concentrent principalement sur sa plateforme de pompe phare, la t:slim X2, et sur ses propositions de produits complémentaires. La pompe t:slim X2 est basée sur la plateforme technologique de la société et est la plus petite pompe à insuline durable disponible aux États-Unis. La société a proposé commercialement deux algorithmes différents de dosage automatisé de l'insuline (AID) sur le t:slim X2, y compris la technologie Control-IQ, qui est une fonction hybride avancée en boucle fermée, conçue pour aider à augmenter le temps utile de l'utilisateur dans sa plage glycémique ciblée. Elle a été autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) à délivrer des bolus de correction automatiques en plus de l'ajustement de l'insuline pour aider à prévenir l'hyperglycémie et l'hypoglycémie.