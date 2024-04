Tandem Diabetes Care, Inc. est une société internationale spécialisée dans l'administration d'insuline et la technologie du diabète, qui fabrique et vend des systèmes automatisés avancés d'administration d'insuline. Son portefeuille de pompes comprend le système Tandem Mobi et la pompe à insuline t:slim X2, tous deux dotés de la technologie hybride avancée Control-IQ en boucle fermée. Les pompes t:slim X2 et Tandem Mobi peuvent être utilisées avec différents dispositifs de perfusion, ce qui permet aux patients de choisir où et comment porter leur pompe. En outre, elles peuvent être mises à jour à partir d'un ordinateur personnel et sont compatibles avec l'application de gestion des données basée sur le Web. Les deux pompes sont dotées de la technologie hybride en boucle fermée Control-IQ, avec une fonction d'administration automatisée d'insuline (AID) conçue pour aider l'utilisateur à rester plus longtemps dans l'intervalle glycémique ciblé. Les diabétiques insulinodépendants ont recours à deux thérapies principales : les injections quotidiennes multiples (IQM) et les pompes à insuline. Dans le cadre de ses systèmes AID, il offre une intégration de la pompe avec plusieurs capteurs CGM.