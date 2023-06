Tandem Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'entreprise se consacre à la conception, au développement, à la distribution et à la vente au détail de produits de sport, de loisirs et de mobilité. L'entreprise opère à travers quatre segments : Jouets, Sports et Loisirs, eMobilité, Bicyclettes, et Maison et Jardin. Le segment des jouets, sports et loisirs comprend des produits sous licence de personnages, qui sont principalement des jouets à roues (à l'exception des vélos de personnages) et des produits de sport et de loisirs de marque propre, vendus à des détaillants indépendants et nationaux. Le segment eMobility comprend les ventes de scooters électriques, de vélos, de chariots de golf et de scooters de mobilité. Le segment des bicyclettes comprend les bicyclettes pour enfants et pour adultes, ainsi que les bicyclettes de personnages sous licence. Le segment Maison et jardin comprend les ventes de produits d'extérieur et d'articles ménagers. Ses marques comprennent Boss, British Eagle, Pot Black, Baby Shark, Kickmaster, Snapframes, Airwave, Claud Butler, Dawes, MoVe, Wired, Zoomies, Spidey and His Amazing Friends, Hedstrom Play et d'autres.

Secteur Produits de récréation