Tandlianwala Sugar Mills Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2023

Tandlianwala Sugar Mills Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 9 203,56 millions de PKR, contre 6 260,4 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 100,6 millions PKR contre 103,75 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 0,85 PKR contre 0,88 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,85 PKR contre 0,88 PKR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 35 288,24 millions PKR contre 26 591,22 millions PKR un an plus tôt. Le résultat net est de 1 253,1 millions PKR contre 779,14 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 10,65 PKR contre 6,62 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 10,65 PKR contre 6,62 PKR il y a un an.