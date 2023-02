Chrysalis investit dans Starling ; Agronomics prend note de l'accord.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Chrysalis Investments Ltd - investisseur dans les start-ups technologiques et financières - Convient d'acheter 20 millions de GBP d'actions de Starling Bank Ltd par le biais d'une transaction sur le marché secondaire dirigée par un tiers existant et anonyme. Ajoute que son conseiller en investissement est "optimiste" quant aux perspectives de Starling et pense que la transaction générera une valeur future pour ses actionnaires. Si la transaction est conclue, les positions de trésorerie brute et de liquidité totale de la société seraient toutes deux réduites de 20 millions GBP. Note que Starling représenterait environ 15% de son portefeuille, y compris les liquidités brutes, contre 12% au 30 janvier.

Tanfield Group PLC - société d'investissement dont le siège est à Newcastle upon Tyne - Donne une mise à jour sur la procédure américaine relative à Snorkel International Holdings LLC. Déclare que le procès devant jury est actuellement prévu pour le début de 2024. Tanfield détient une participation de 49% dans Snorkel. Cette participation fait l'objet d'une procédure judiciaire aux États-Unis, après que SKL Holdings LLC a déposé une plainte contre la société au tribunal, alléguant qu'elle a refusé de se conformer aux obligations contractuelles lorsque SKL a exercé une option d'achat pour acquérir les parts de Tanfield dans la JV. L'investissement de Snorkel est évalué à 19,1 millions de livres sterling. L'issue de la procédure pourrait avoir un impact sur cette évaluation, dit-elle.

First Class Metals PLC - Société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Effectue un deuxième paiement de 150 000 CAD à Nuinsco Resources Ltd. Déclare que ce paiement déclenchera le transfert à la société de la propriété des principaux claims de la zone minière de Sunbeam sur ses terrains canadiens Schreiber-Hemlo et Sunbeam. Dit que l'examen des données historiques a commencé. Il ajoute que l'objectif est d'acquérir une meilleure compréhension de cet ancien projet aurifère à haute teneur et de son potentiel de district. "Une fois que ces examens clés seront terminés, cela permettra d'accélérer et de concentrer les travaux sur le terrain lorsque le dégel du printemps commencera. J'ai hâte d'examiner les données fournies par ces études afin que la FCM puisse planifier une campagne de forage ciblée sur Sunbeam dès que possible cette année. J'ai également le plaisir de confirmer que nos partenaires financiers, Sanderson Capital, sont en train de débloquer le prélèvement de 250 000 GBP de la deuxième étape, qui couvre le deuxième versement, maintenant payé à Nuinsco et tous les autres engagements que nous avons actuellement sur Sunbeam ", commente le directeur général Marc Sale.

Agronomics Ltd - Société d'investissement en agriculture cellulaire basée sur l'île de Man - Note que CellX Ltd a signé un accord de partenariat stratégique avec les spécialistes de la fabrication d'aliments Shanghai Tofflon Science & Technology Co Ltd. Les deux sociétés visent à accélérer la mise à l'échelle de la viande cultivée sur le marché asiatique grâce à une nouvelle installation spécialement conçue à cet effet. Cette installation sera le premier "espace alimentaire transparent" de Chine pour la recherche et le développement de la viande cultivée, ajoute-t-elle. Agronomics a investi 2,1 millions USD dans CellX depuis sa création.

K3 Capital Group PLC - Société de services consultatifs professionnels basée à Bolton, en Angleterre, spécialisée dans les fusions et acquisitions, la fiscalité et la restructuration - Sera supprimée de l'indice FTSE AIM All-Share le 14 février, sous réserve de la sanction judiciaire de l'acquisition par Sun Capital Partners Group VIII LLC. Dans le cadre de son rachat par Sun Capital Partners, Sun Capital Partners conclut un accord de facilités de premier rang avec Tikehau Direct Lending 5 Sarl, Tikehau Direct Lending 5L Finance, MTDL Investment Sarl, Prima EU Credit Fund et PNC Financial Services UK Ltd pour des facilités de premier rang de 145 millions GBP afin de décrocher les fonds nécessaires à l'acquisition. Le montant se compose d'une facilité de prêt à terme de premier rang de 95 millions de GBP à fournir par les prêteurs de Tikehau, d'une facilité de premier rang de 20 millions de GBP pour les dépenses d'investissement et d'acquisition à fournir par les prêteurs de Tikehau, d'une facilité à terme super de premier rang de 15 millions de GBP à fournir par PNC, et d'une facilité renouvelable originale super de premier rang de 15 millions de GBP à fournir par PNC.

