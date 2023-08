Tanger Factory Outlet Centers, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) entièrement intégrée, auto-administrée et autogérée. La société est propriétaire et exploitante de centres de magasins d'usine aux États-Unis et au Canada. Elle se concentre sur le développement, l'acquisition, la propriété, l'exploitation et la gestion de centres de magasins d'usine. Ses centres de magasins d'usine et autres actifs sont détenus par Tanger Properties Limited Partnership et ses filiales (Operating Partnership), et toutes ses activités sont menées par ces derniers. Il s'agit d'un exploitant de centres de magasins d'usine haut de gamme à ciel ouvert qui possède (ou a une participation dans) et/ou gère un portefeuille d'environ 36 centres avec un centre supplémentaire en cours de développement. Ses propriétés d'exploitation sont situées dans 20 États et au Canada, totalisant environ 13,9 millions de pieds carrés, loués à plus de 2 700 magasins exploités par plus de 600 marques différentes. Ses centres de magasins d'usine consolidés comprennent Deer Park, New York, Riverhead, New York, Foley, Alabama, San Marcos, Texas, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial