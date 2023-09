Tanger Factory Outlet Centers, Inc. a annoncé la nomination de Jessica K. Norman au poste de vice-présidente exécutive, directrice juridique et secrétaire de la société, à compter du 12 septembre 2023. À ce titre, Mme Norman dirigera l'organisation juridique de Tanger, y compris les fonctions de gouvernance d'entreprise et de conformité. Mme Norman rendra compte à Stephen Yalof, président et directeur général, et fera partie de l'équipe de direction.

Mme Norman apportera à Tanger près de vingt ans d'expérience juridique et réglementaire dans les secteurs public et privé, principalement dans le domaine de l'immobilier commercial. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice juridique d'Independence Realty Trust ("IRT"), une société de placement immobilier cotée en bourse qui possède et exploite des immeubles d'habitation multifamiliaux sur des marchés américains autres que ceux de la porte d'entrée. Au début de sa carrière, Mme Norman a passé plusieurs années dans le secteur privé au sein de divers cabinets d'avocats réputés. Avant de rejoindre l'IRT en 2016 dans le cadre de l'internalisation de la société, elle a occupé pendant deux ans le poste de directrice générale, conseillère juridique pour le conseiller externe de l'IRT, RAIT Financial Trust, où elle était principalement chargée de superviser les questions juridiques affectant l'IRT.

Depuis 2021, Mme Norman est également membre du conseil d'administration et coprésidente du comité de nomination et de gouvernance de l'association Ronald McDonald House Charities of the Philadelphia Region, qui soutient les familles dans le parcours médical de leurs enfants en leur offrant une communauté de réconfort et d'espoir. Mme Norman est titulaire d'une licence en sciences commerciales et économiques de l'université de Pittsburgh, ainsi que d'un doctorat en droit et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université de Temple.