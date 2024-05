Tanger Inc. est un propriétaire et un exploitant de centres commerciaux et de centres de plein air aux États-Unis et au Canada. La société est une fiducie de placement immobilier (FPI) entièrement intégrée, auto-administrée et autogérée, qui se concentre sur le développement, l'acquisition, la propriété, l'exploitation et la gestion de centres commerciaux de magasins d'usine et de centres commerciaux à ciel ouvert. Ses centres de marques et autres actifs sont détenus par Tanger Properties Limited Partnership et ses filiales (Operating Partnership), et toutes ses activités sont menées par ces derniers. La société exploite 38 centres de marques, un centre géré adjacent et un centre de style de vie à ciel ouvert, soit plus de 15 millions de pieds carrés, bien positionnés dans des destinations touristiques et des marchés dynamiques dans 20 pays des États-Unis et du Canada. Elle propose plus de 3 000 magasins exploités par plus de 700 marques différentes. Ses centres de magasins d'usine consolidés comprennent notamment Deer Park, New York, Riverhead, New York, Foley, Alabama, Bridge Street Town Centre.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial