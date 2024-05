Tango Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la découverte de nouvelles cibles médicamenteuses et à la mise en place d'une médecine de précision pour le traitement du cancer. La société s'appuie sur le principe génétique de la létalité synthétique pour découvrir et développer des thérapies qui visent des cibles critiques dans le cancer. Il s'agit notamment d'élargir l'univers des cibles de l'oncologie de précision à de nouveaux domaines tels que la perte de gènes suppresseurs de tumeurs et leur contribution à la capacité des cellules cancéreuses à échapper à l'élimination par les cellules immunitaires. Son programme phare, TNG908, est un inhibiteur coopératif de méthylthioadénosine (MTA) de la protéine arginine méthyltransférase 5 (PRMT5) conçu pour agir sélectivement dans les cellules cancéreuses présentant une délétion de la méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP). Son TNG260 est un inhibiteur de Co-repressor of Repressor Element-1 Silencing Transcription (CoREST), le premier de sa catégorie. Les programmes de la société comprennent également TNG348 et TNG462. Le TNG348 est un inhibiteur allostérique de la protéase spécifique de l'ubiquitine (USP1).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale