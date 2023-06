TANGRENSHEN GROUP CO., LTD est une société basée en Chine, principalement active dans les secteurs de l'alimentation animale, de la viande, de l'élevage, du sanglier et des investissements d'acquisition. La société fournit des produits alimentaires pour les porcs, la volaille et le poisson sous la marque Luotuo. La société élève et vend des porcs sous la marque Meishen. La société est également impliquée dans la recherche et le développement, la transformation et la vente de produits carnés sous la marque Tangrenshen. La société exerce ses activités principalement sur le marché intérieur.

Secteur Pêche et agriculture