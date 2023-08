Tantalus Systems Holding Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie des réseaux électriques. L'entreprise transforme les réseaux unidirectionnels vieillissants en réseaux multidirectionnels, ce qui améliore l'efficacité, la fiabilité et la durabilité des services publics d'électricité et des coopératives électriques ainsi que des collectivités qu'ils desservent. Elle opère à travers deux segments : Connected Devices and Infrastructure, et Utility Software Applications and Services. Le segment Appareils connectés et infrastructure est engagé dans les modules d'informatique de pointe, qui sont intégrés dans de multiples dispositifs déployés dans le réseau de distribution d'un service public, notamment les compteurs, les capteurs, les appareils d'éclairage public et les équipements d'automatisation de la distribution. Le segment Applications et services logiciels pour les services publics est engagé dans les applications logicielles critiques et une suite de services professionnels pour soutenir les services publics. Le segment vend des licences de logiciels, des services d'hébergement et des services professionnels. Les activités commerciales de la société se déroulent au Canada et aux États-Unis.

Secteur Equipements et composants électriques