TAQA Morocco S A : Communiqué Résultats du deuxième trimestre 2020

Données financières MAD USD EUR CA 2020 7 835 M 851 M 720 M Résultat net 2020 644 M 70,0 M 59,1 M Dette nette 2020 8 995 M 977 M 826 M PER 2020 29,1x Rendement 2020 3,79% Capitalisation 20 522 M 2 229 M 1 885 M VE / CA 2020 3,77x VE / CA 2021 3,88x Nbr Employés 481 Flottant 14,2% Graphique TAQA MOROCCO S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAQA MOROCCO S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 894,00 MAD Dernier Cours de Cloture 870,00 MAD Ecart / Objectif Haut 4,60% Ecart / Objectif Moyen 2,76% Ecart / Objectif Bas 0,92% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Abdelmajid Iraqui Houssaini Chairman-Management Board Khaleefa Ali Mohammad Al-Qamzi Chairman-Supervisory Board Omar Alaoui M'hamdi Chief Financial & Deputy Chief Executive Officer Abdelkader Hilmi Member-Management Board Zohyre Sentissi Head-Controlling & Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAQA MOROCCO S.A. -6.35% 2 229 NEXTERA ENERGY 15.21% 137 743 ENEL S.P.A. 10.27% 93 686 IBERDROLA 17.92% 79 835 DOMINION ENERGY, INC. -5.72% 65 881 DUKE ENERGY CORPORATION -12.78% 59 460