LE GROUPE TAQA MOROCCO RÉALISE UNE LEVÉE DE FONDS

DE 6,6 MILLIARDS DE DIRHAMS POUR REPROFILER SA DETTE DANS

LE CADRE DE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE BAS CARBONE

Le Groupe TAQA Morocco annonce la réalisation d'une levée de fonds de 6,6 milliards de dirhams qui lui permet de reprofiler la dette de la filiale JLEC 5&6 à l'horizon de 2042 et développer un portefeuille d'actifs diversifié bas carbone.

TAQA Morocco a annoncé sa stratégie de développement d'un portefeuille diversifié de 1000 MW de capacités additionnelles à 2030 dans les énergies bas carbone et le dessalement d'eau.

Casablanca, MAROC - 13 septembre 2023: Le Groupe TAQA Morocco a réalisé, à travers la filiale JLEC 5&6, une levée de fonds de 6,6 milliards de dirhams auprès de banques marocaines, avec une maturité de 19 ans à échéance de 2042.

L'opération a conduit au remboursement anticipé du montant restant dû au titre du financement de projet initial contracté par la filiale JLEC 5&6, auprès d'un consortium de banques internationales et marocaines, pour un montant de 3,3 milliards de dirhams.

Cette transaction permet d'institutionnaliser davantage ses partenaires financiers et d'accompagner la stratégie bas carbone de TAQA Morocco. Elle marque la confiance du marché national dans les perspectives de développement de l'entreprise.

Abdelmajid IRAQUI HOUSSAINI, Président du Directoire de TAQA Morocco: "Cette opération financière nous permet de soutenir notre stratégie de croissance à 2030. Elle porte sur le développement de plusieurs projets dans les énergies renouvelables et prévoit également de positionner TAQA Morocco au niveau des projets de dessalement d'eau et d'accompagner l'ambition du Royaume du Maroc pour le développement de centrales à cycle combiné gaz."

Omar ALAOUI M'HAMDI, Directeur Général Adjoint de TAQA Morocco: "Cette étape marque une inflexion majeure dans le développement de l'entreprise et la première phase d'une transition qui transformera durablement le business model et la structure du capital de TAQA Morocco".

Relations investisseurs: finance@taqamorocco.ma

Relations media: laila.bouchourl@taqamorocco.ma

À propos de TAQA Morocco (BVC: TQM)

TAQA Morocco est le premier producteur privé d'électricité au Maroc. Créée en 1997, l'entreprise est le fruit de la volonté du Royaume du Maroc de renforcer son mix énergétique pour se doter des ressources nécessaires à son industrialisation et son essor économique.

TAQA Morocco opère la plus grande Centrale Thermique à charbon indépendante de la région Afrique et du Moyen-Orient. Une infrastructure industrielle de 6 Unités totalisant 2 056 MW et classée dans le quartile supérieur des meilleures centrales électriques au monde suivant un benchmark mondial de Centrales thermiques de tailles équivalentes.

Côtée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, TAQA Morocco contribue à près de 38% de la demande nationale d'électricité pour 19% de la capacité installée, et se positionne en opérateur énergétique de référence au Maroc avec l'ambition d'accompagner la stratégie bas carbone du mix énergétique marocain et de soutenir le plan national de l'eau.

À propos de TAQA

Créé en 2005, TAQA est un groupe diversifié de services publics et d'énergie dont le siège est à Abou Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis, et cotée à la Bourse des valeurs mobilières d'Abou Dhabi (ADX : TAQA). TAQA dispose d'importants investissements dans des actifs de production, de transmission et de distribution d'électricité et d'eau, ainsi que dans des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de chaîne de valeur. Les actifs de la Société se trouvent aux Émirats arabes unis ainsi que le Canada, le Ghana, l'Inde, l'Irak, le Maroc, Oman, les Pays-Bas, Arabie saoudite, Royaume-Uni et États-Unis. TAQA est actionnaire de Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar).

