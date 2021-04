TAQA Morocco S A : publie son rapport ESG 2020

29/04/2021

Nous vous invitons à parcourir le rapport digital ESG 2020 de TAQA Morocco dans la rubrique qui lui est dédié. Au-delà du caractère réglementaire de cette publication, ce rapport de Développement Durable est le fruit du dialogue entre TAQA Morocco et ses parties prenantes internes et externes en matière sociale, environnementale. et de gouvernance. Il se matérialise dans le cadre d'une matrice que vous trouverez dans le chapitre 'Notre politique de durabilité / Matérialité des enjeux ESG' et qui a permis d'identifier les trois enjeux RSE prioritaires pour TAQA Morocco et ses parties prenantes.

Ces enjeux sont très actuels dans le contexte sanitaire que nous vivons ces derniers mois, et au sujet duquel nous avons pensé important de prévoir un chapitre 'Covid-19' qui présente l'ensemble des actions déployées dans le cadre du PCA pour préserver les collaborateurs de TAQA Morocco et les sous-traitants ; puis du Plan de Reprise de l'Activité (PRA).

Pour les investisseurs en bourse et bailleurs de fonds, il s'agit de pouvoir apprécier le risque ESG auquel est confronté TAQA Morocco. Pour les autres parties prenantes, régulateurs compris, il s'agit d'évaluer la performance globale de TAQA Morocco en complément de l'économique et du financier.

Ce rapport ESG a été conçu dans une démarche inclusive avec la contribution des parties prenantes internes, dont nous remercions la participation des référents ESG, et celle de nos parties prenantes externes dans le cadre de la consultation publique de 2020 qui nous a permis de mettre en balance les enjeux RSE prioritaires les plus pertinents à la fois pour l'entreprise et ses parties prenantes. De cette manière nous nous dirigerons vers une communication interne et externe plus cohérente et accessible à l'ensemble de nos publics et nous serons en mesure de consolider l'acceptabilité des projets futurs et la crédibilité sociale de l'entreprise.

Bonne lecture,