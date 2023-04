Taqa Morocco : CP - Avis de convocation à l'AGO du 23 mai 2023

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après que le rapport de gestion du Directoire et les observations du Conseil de Surveillance lui ont été présentés et connaissance prise du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et se traduisant par un bénéfice net de 939.825.990,18 Dirhams.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après que le rapport de gestion du Directoire et les observations du Conseil de Surveillance lui ont été présentés et connaissance prise du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et se traduisant par un Résultat Net Part du Groupe de 1.302.718.835,77 Dirhams.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comme suit :

1. Bénéfice net au 31 décembre 2022 (a) = 939.825.990,18 dirhams 2. Dotation à la Réserve légale (b) = 0,00 dirhams 3. Nouveau solde : (c) = (a)-(b) = 939.825.990,18 dirhams Auquel s'ajoute : 4. Le report à nouveau antérieur 0,00 dirhams 5. Autres réserves (Réserves facultatives) (d) = 23.786.468,91 dirhams 6. Bénéfice disponible pour distribution (e) = (c)+(d) = 963.612.459,09 dirhams 7. Dividendes : 35 dirhams x 23 588 542 actions* (f) = 825.598.970,00 dirhams 8. Reliquat à affecter en réserves facultatives (g) = (e) - (f) = 138.013.489 ,09 dirhams

* Les dividendes seront mis en paiement au plus tard le 22 septembre 2023.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice 2022.

Elle décide, en outre, de donner décharge aux Commissaires aux Comptes de l'accomplissement de leur mission durant l'exercice écoulé.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 95 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires :

( prend acte de la démission de Monsieur Anas Jawdat Ayesh Mustafa Albarguthi de ses fonctions de Membre du Conseil de Surveillance, actée par le Conseil de Surveillance du 24 juin 2022 et décide de lui donner quitus entier et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat ;

( prend acte des démissions de Messieurs Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi et Vivek Gambhir de leurs mandats de Membres du Conseil de Surveillance, actées par le Conseil de Surveillance en date du 22 février 2023 et décide de leur donner quitus entier et sans réserve au titre de l'exécution de leurs mandats.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ratifier :

( la cooptation de Monsieur Shahab Issa Hamad Abushahab Alsuwaidi en qualité de Membre indépendant du Conseil de Surveillance pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, tel que décidé par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 24 juin 2022 ;

( la cooptation de Messieurs Alastair James Mulligan et Nabil Abdulqader Hadi Alqubali Almessabi en qualité de Membres du Conseil de Surveillance pour la durée restant à courir des mandats respectifs de leurs prédécesseurs, tel que décidé par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 22 février 2023.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, fixe à 4.000.000 de dirhams la somme annuelle brute à allouer aux membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence pour l'année 2022.

L'Assemblée Générale laisse au Conseil de Surveillance le soin de répartir cette somme entre ses Membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs à tout porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.

Le Directoire