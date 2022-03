Taqa Morocco : Résultats financiers 2021 18/03/2022 | 10:41 Envoyer par e-mail :

TAQA MOROCCO RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES SOLIDES Bonne performance opérationnelle des Unités 1-6 avec un taux de disponibilité global atteignant 92,8%, comparé à 95,2% au 31 décembre 2020,

1-6 avec un taux de disponibilité global atteignant 92,8%, comparé à 95,2% au 31 décembre 2020, Augmentation de 14,2% du Résultat Net Part du Groupe,

Hausse des frais d'énergie en ligne avec la hausse du prix du charbon sur le marché international,

Amélioration de l'endettement net consolidé,

Proposition de distribution d'un dividende de 35 DH par action, représentant un rendement action de 3,4%*. Sur la base du cours en bourse du 10 mars 2022. L'année 2021 est marquée par des indicateurs financiers en progression soutenue par une performance opérationnelle résiliente. Des résultats en amélioration portés par l'engagement et le savoir-faire des collaborateurs de TAQA Morocco qui ont fait preuve de résilience et ont confirmé leur expertise dans un contexte sanitaire et énergétique complexe. » Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA Morocco Taux Disponibilté 95,20 92,80 % % 31 décembre 31 décembre 2020 2021 Chiffre d'affaires consolidé 7 789 7 812 31 décembre 31 décembre 2020 2021 Résultat Net Part du Groupe 880 1005 31 décembre 31 décembre 2020 2021 Résultat Net social 838 816 31 décembre 31 décembre 2020 2021 Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 16 mars 2022, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 comme suit : COMPTES CONSOLIDÉS(**) (en Mdh) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 7 812 7 789 0,3% EBITDA 3 234 3 154 2,5% Résultat d'exploitation 2 431 2 359 3,0% Résultat financier -477 -564 15,5% Résultat Net 1 281 1 144 12,0% Dont Résultat net - Part du Groupe 1 005 880 14,2% Dont Intérêt minoritaires 276 264 4,6% Dette nette/EBITDA 2,1x 2,5x -14,3% (**)Au 31 décembre 2021, les comptes JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l'arrêté du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, conformément aux méthodes de consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco. Des performances opérationnelles résilientes Les Unités 1 à 6 ont enregistré un taux de disponibilité global de 92,8% contre 95,2% au 31 décembre 2020, principalement suite à la réalisation de la révision majeure planifiée de l'Unité 6. Progression du chiffre d'affaires consolidé à 7 812 MDH au 31 décembre 2021 contre 7 789 MDH au 31 décembre 2020 suite à l'effet combiné de : - La réalisation de la révision majeure de l'Unité 6 de 61 jours contre 70 jours initialement prévus dans le plan de maintenance, - La bonne performance de l'ensemble des Unités tenant compte du plan de maintenance, - La hausse des frais d'énergie suite à l'augmentation significative du prix d'achat du charbon sur le marché international. Augmentation du résultat d'exploitation à 2 431 MDH contre 2 359 MDH au 31 décembre 2020, suite à la bonne performance des Unités 1-6, à l'évolution du prix d'achat moyen du charbon sur la période par rapport à l'indice de référence du marché international API II, ainsi qu'à l'optimisation des charges d'exploitation et de maintenance. Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidé s'améliore à 31,1 % au 31 décembre 2021 contre 30,3% sur la même période en 2020. Hausse du Résultat Net Part du Groupe à 1 005 MDH contre 880 MDH en 2020, compte tenu de la hausse du résultat d'exploitation et de l'amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d'intérêts consécutive aux remboursements des emprunts au cours de l'exercice. Hausse du taux de marge nette consolidée qui s'établit donc à 16,4% au 31 décembre 2021 contre 14,7% sur la même période en 2020. COMPTES SOCIAUX (en Mdh) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 4 487 4 233 6,0% EBITDA 1 266 1 118 13,2% Résultat d'exploitation 907 780 16,3% Résultat financier 196 281 -30,3% Résultat Net 838 816 2,7% Amélioration du Résultat Net Social à 838 MDH contre 816 MDH en 2020, une évolution qui s'explique essentiellement par : La bonne performance des Unités 1 à 4 en conformité avec le plan de maintenance,

L'évolution du prix d'achat moyen du charbon sur la période par rapport à l'indice de référence du marché international API II,

L'appréciation du taux de marge d'exploitation à 20,2% en 2021 contre 18,4% en 2020 due aux efforts continus d'amélioration de la productivité opérationnelle,

L'évolution du résultat financier à 196 MDH contre 281 MDH qui résulte de la distribution de dividendes de la filiale JLEC 5&6 à hauteur de 360 MDH contre 462 MDH en 2020 ainsi qu'à la baisse des charges d'intérêt pour 21 MDH. Dividendes Le Directoire propose de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 35 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paiement au plus tard au 23 septembre 2022. Contrôle fiscal TAQA Morocco fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal. Une provision pour risques a été constituée pour faire face aux compléments d'impôts éventuels qui découleraient de ce contrôle fiscal. TAQA Morocco estime que les redressements éventuels n'auront pas d'impact significatif sur le résultat, la situation nette et la liquidité de la Société. Perspectives TAQA Morocco confirme son excellence opérationnelle et sa volonté de maintenir un niveau élevé de disponibilité et de fiabilité au service du réseau électrique national. TAQA Morocco réaffirme également son ambition de développement sur le marché national. - Les comptes consolidés et sociaux au 31 décembre 2021 sont consultables en ligne sur le lien suivant : https://www.taqamorocco.ma/fr/comptes Filiale d'Abu Dhabi National Energy Company «TAQA» TAQA Morocco - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance • Siège Social : Km 23, Route secondaire 301 Commune Moulay Abdellah - province d'El jadida - Centrale Thermique Jorf Lasfar - B.P.99 - Sidi Bouzid - El Jadida - Maroc Tél : +212 523 380 000 - Fax : +212 523 345 375 - Contact : finance@taqamorocco.ma Retrouvez l'agenda financier sur www.taqamorocco.ma TAQA MOROCCO RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 COMPTES CONSOLIDÉS BILANS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE (en milliers de dirhams) Notes 2021 2020 ACTIF Immobilisations incorporelles 1.2.1 & 2.1 4 933 576 5 130 254 Immobilisations corporelles 1.2.2 & 2.1 8 635 074 9 022 612 Immobilisations financières 2.2 725 853 Ecart de conversion actif 168 853 227 654 ACTIF IMMOBILISÉ 13 738 229 14 381 373 Stocks et en-cours 1.2.3 & 3 1 748 683 1 469 064 Créances d'exploitation 4 1 762 562 1 338 555 Créances diverses 5 584 395 580 972 Titres et valeurs de placement 6 1 105 295 1 571 340 Ecarts de conversion actif 8 556 12 157 Trésorerie actif 7 447 349 281 923 ACTIF CIRCULANT 5 656 842 5 254 012 Total Actif 19 395 071 19 635 385 PASSIF Capital 2 358 854 2 358 854 Prime d'émission 1 164 805 1 164 805 Réserves consolidées 1 220 280 1 165 725 Résultat net Part du Groupe 1 004 834 880 159 Capitaux propres Part du Groupe 8 5 748 773 5 569 542 Intérêts minoritaires 1 157 403 1 066 996 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 6 906 175 6 636 538 Provisions pour risques et charges 1.2.5 & 9 29 267 25 852 Dettes de financement 10 9 633 714 10 781 257 Ecart de conversion passif 10 146 166 88 976 9 809 147 10 896 084 Dettes d'exploitation 11 1 289 768 757 897 Autres dettes 12 1 389 980 1 344 866 PASSIF CIRCULANT 2 679 749 2 102 763 Trésorerie passif 0 0 DETTES 12 488 895 12 998 847 Total Passif 19 395 071 19 635 385 Les notes 1 à 24 font partie intégrante des états financiers consolidés. COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE (en milliers de dirhams) Notes 2021 2020 PRODUITS Chiffre d'affaires net 13 7 812 396 7 788 737 Autres produits d'exploitation 4 080 1 068 Reprises d'exploitation et transferts de charges 20 077 8 879 Total des produits 7 836 553 7 798 684 CHARGES Achats et autres charges externes 14 4 244 986 4 297 005 Impôts et taxes 23 999 24 098 Charges de personnel 15 312 465 316 724 Dotations aux amortissements et provisions 16 824 341 802 012 Total des charges 5 405 791 5 439 838 Résultat d'exploitation 2 430 762 2 358 846 Résultat financier 17 -476 874 -564 340 Résultat courant 1 953 888 1 794 505 Résultat non courant 18 -73 053 -94 077 Résultat avant impôts 1 880 835 1 700 429 Impôts sur les bénéfices 19 600 288 556 602 Résultat net consolidé 1 280 547 1 143 827 Résultat net Part du Groupe 1 004 834 880 159 Intérêts minoritaires 275 713 263 668 Résultat net consolidé 1 280 547 1 143 827 Résultat net par action ( en dirhams ) 42,60 37,31 Les notes 1 à 24 font partie intégrante des états financiers consolidés. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE (en milliers de dirhams) 2021 2020 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net des sociétés intégrées 1 280 547 1 143 827 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité - Dotations d'exploitation et dotations non courantes 798 950 813 528 - Variation des Impôts différés -32 513 -18 672 - Plus-values des cessions nettes d'impôt 0 0 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité -92 324 323 509 Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 954 660 2 262 191 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisition des immobilisations -213 413 -1 888 106 Cessions d'immobilisations nettes d'impôts 586 477 Incidence de variation de périmètre 0 0 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -212 827 -1 887 629 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés (*) -1 010 899 -1 019 188 Augmentation de capital en numéraire 0 0 Emission d'emprunts 0 4 283 417 Remboursement d'emprunts -1 031 553 -3 876 331 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement -2 042 452 -612 101 Variation de trésorerie -300 618 -237 539 Trésorerie d'ouverture 1 853 263 2 090 802 Trésorerie de clôture 1 552 645 1 853 263 Dont dividendes versés par TAQA Morocco qui s'élèvent à KDH 825 599 en 2021 (contre KDH 849 188 en 2020).

Le reliquat est constitué par les dividendes ditribués par JLEC 5&6 à TAQA Power Ventures B.V Les notes 1 à 24 font partie intégrante des états financiers consolidés. TAQA MOROCCO RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 GROUPE TAQA MOROCCO ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ETIC) CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2021 ET 2020 1. Principes comptables et methodes d'evaluation Les principales règles et méthodes du Groupe sont les suivantes : 1.1 Principes et méthodes de consolidation Les principes et méthodes de consolidation utilisés par le Groupe TAQA Morocco sont conformes à la méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité pour l'établissement des comptes consolidés dans son avis n°5. 1.1.1. Périmètre et méthodes de consolidation Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif est le pouvoir direct ou indirect, de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. Les créances, dettes, produits et charges réciproques significatifs sont éliminés en totalité pour les entreprises intégrées globalement. 1.1.2. Dates de clôture Les Sociétés TAQA Morocco et JLEC 5&6 clôturent leurs comptes respectivement au 31 décembre et au 30 septembre. 1.2 Méthodes d'évaluation 1.2.1. Immobilisations incorporelles Les dépenses engagées dans le cadre des révisions majeures, effectuées tous les 8 ans selon un plan préétabli, sont immobilisées et amorties sur la même durée. - Droit de jouissance initial Conformément au Contrat de Transfert de Droit de Jouissance (Transfer of Possession Agreement, TPA) et en contrepartie du paiement du Prix du Transfert du Droit de Jouissance prévu par ce contrat, l'ONE a transféré à JLEC (devenue TAQA Morocco) son « droit de jouissance » du Site et des unités 1 & 2. Ce droit de jouissance est immobili- sé en actif incorporel et amorti sur la durée de la concession (soit jusqu'au 15 avril 2044). 2. Immobilisations 2.1. Immobilisations nettes d'amortissements - Droits de jouissance complémentaires TAQA Morocco a procédé à la construction des Unités 3 et 4 durant une période respectivement de 33 mois et 40 mois, compter de la date de la Mise en Place du Financement, ainsi qu'à d'autres investissements liés au Site. Durant cette période, les dépenses totales correspondantes, incluant les intérêts intercalaires, ont été comptabilisées en immobilisations corporelles en cours. A compter de la Mise en Exploitation de l'Unité 4, le 2 février 2001, le droit de jouissance de TAQA Morocco a été étendu à ces nouvelles unités. Ces actifs incorporels sont amortis sur la période restante de la concession (soit jusqu'au 15 avril 2044). En outre, l'ONEE et TAQA Morocco ont signé, le 24 janvier 2020, la prorogation du contrat de fourniture d'énergie électrique (PPA) des Unités 1 à 4. L'alignement des deux PPA 1 à 4 et 5&6 à 2044 permettra de consolider durablement la robustesse du business model de TAQA Morocco pour continuer à garantir une charge de base compétitive et contribuer à la sécurité énergétique du Royaume du Maroc. Dans ce cadre, TAQA Morocco a procédé au paiement du droit de jouissance complémentaire pour un montant de DH 1,5 milliard qui a été immobilisé en actif incorporel et amorti sur la durée de la concession (soit jusqu'au 15 avril 2044). - Frais d'obtention du financement Les dépenses engagées pour obtenir le financement ont été comptabilisées en immobilisations incorporelles et amorties sur une durée de cinq années. L'amortissement périodique de ces frais est constaté en dotation d'exploitation conformément aux dispositions du CGNC. - Autres frais de développement du projet A dater de la Mise en Place du Financement, la Société TAQA Morocco a comptabilisé en immobilisations incorporelles certaines dépenses payées durant la période de développement du projet. Ces frais immobilisés sont répartis sur la durée de la concession, soit jusqu'au 15 avril 2044. 1.2.2 Immobilisations corporelles Ce poste comprend les actifs corporels dont la durée de vie estimée est inférieure à la durée du contrat. Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production. Les amortissements sont calculés, selon le mode linéaire et les taux fiscaux en vigueur. 1.2.3 Stocks Les stocks sont évalués au coût d'achat. Ce coût comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat. En fin d'exercice, les stocks sont valorisés selon la méthode du Coût Moyen Pondéré (CMP), à l'exception des stocks de pièces de rechange qui sont valorisés au Premier Entrée Premier Sortie (P.E.P.S). 1.2.4 Créances et dettes libellées en devises Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont comptabilisées au cours de change prévalant à la date de la transaction. Ces créances et dettes sont converties au taux de clôture et réajustées par les comptes d'écarts de conversion. Les pertes latentes de change sont constatées dans le compte de produits et charges par le biais de provisions financières, à l'exception de celles relatives aux dettes de financement libellées en Dollars américains et en Euros, qui font l'objet d'opérations de quasi- couverture de change résultant d'une position globale de change. Les gains de change latents ne sont pas constatés dans le compte de produits et charges. 1.2.5 Provisions pour risques et charges Au 31 décembre 2021, les provisions pour risques et charges correspondent aux provisions pour engagements sociaux qui ont fait l'objet d'une évaluation actuarielle par un cabinet indépendant. Ces engagements sociaux concernent les gratuités en matière d'électricité dont bénéficie le personnel statutaire de TAQA Morocco. 1.2.6 Retraitement des impôts Les impôts différés résultant des retraitements de consolidation sont calculés société par société. En milliers de dirhams Valeur brute 31 décembre 2021 Valeur nette Valeur brute 31 décembre 2020 Valeur nette Amorts. Prov. Amorts. Prov. Immobilisations incorporelles (*) 14 059 719 9 126 143 4 933 576 14 305 805 9 175 551 5 130 254 Immobilisations corporelles (**) 12 138 154 3 503 080 8 635 074 12 055 476 3 032 864 9 022 612 Total 26 197 873 12 629 223 13 568 650 26 361 281 12 208 415 14 152 866 Les immobilisations incorporelles comprennent principalement le droit de jouissance de TAQA Morocco pour un montant net de DH 4 241 619 milliers. (**) Les immobilisations corporelles sont principalement constituées des investissements au niveau des unités 5&6 et de la superstructure portuaire. 2.2. Immobilisations financières En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Prêts immobilisés 276 228 Autres immobilisations financières 449 625 Total 725 853 3. Stocks En milliers de dirhams Valeur brute 31 décembre 2021 Valeur nette Valeur brute 31 décembre 2020 Valeur nette Provisions Provisions Pièces de rechange 1 079 072 26 713 1 052 360 1 073 773 20 077 1 053 696 Charbon 647 741 647 741 350 993 350 993 Fuel 39 027 39 027 54 309 54 309 Autres stocks 9 557 26 713 9 557 10 066 20 077 10 066 Total 1 775 396 1 748 683 1 489 141 1 469 064 Le stock des matières et fournitures consommables est principalement constitué du charbon et des pièces de rechange. 4. Créances d'exploitation En milliers de dirhams Valeur brute 31 décembre 2021 Valeur nette Valeur brute 31 décembre 2020 Valeur nette Provisions Provisions Clients et comptes rattachés 1 762 562 1 762 562 1 338 555 1 338 555 Total 1 762 562 1 762 562 1 338 555 1 338 555 Les comptes clients comprennent principalement les deux dernières factures de TAQA Morocco au titre des mois de novembre et décembre et de JLEC 5&6 au titre des mois d'août et de septembre conformément au délai de paiement des contrats de fourniture d'Energie Electrique. La hausse des créances clients est principalement due à l'augmentation des frais d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du charbon sur le marché international, ainsi qu'à l'impact de la réalisation de la révision mineure de l'Unité 1 en novembre 2020. 5. Créances diverses En milliers de dirhams Valeur brute 31 décembre 2021 Valeur nette Valeur brute 31 décembre 2020 Provisions Valeur nette Fournisseurs débiteurs 11 948 11 948 18 743 18 743 Personnel 2 044 2 044 2 519 2 519 Etat 569 634 569 634 549 474 549 474 Autres débiteurs - - 154 154 Comptes de régularisation actif 769 769 10 082 10 082 Total 584 395 584 395 580 972 580 972 6. Titres et valeurs de placement Les titres et valeurs de placement sont constitués des placements des excédents de trésorerie en SICAV monétaires, obligataires et en dépôts à terme. TAQA MOROCCO RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 7. Trésorerie En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Trésorerie actif 447 349 281 923 Trésorerie passif 447 349 281 923 Trésorerie nette Les comptes bancaires de TAQA Morocco libellés en Dirhams, en Euros et en dollars sont ouverts auprès des banques suivantes : Attijariwafa Bank, BCP, Bank of Africa, Société Générale et BMCI. Les comptes bancaires de JLEC 5&6 libellés en Dirhams, en Euros et en dollars sont ouverts auprès de la BCP et de la BNP Paribas Londres. 8. Capitaux propres part du Groupe L'évolution des capitaux propres consolidés part du Groupe s'analyse comme suit : TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (PART DU GROUPE) En milliers de dirhams Capital Prime d'émission Réserves consolidées Résultat de l'exercice Capitaux propres consolidés En milliers de dirhams Situation à la clôture de l'exercice 2019 2 358 854 1 164 805 960 987 1 054 189 5 538 835 Affectation des résultats 204 738 -1 054 189 -849 451 Résultat net au 31 décembre 2020 880 159 880 159 Situation à la clôture de l'exercice 2020 2 358 854 1 164 805 1 165 725 880 159 5 569 542 Affectation des résultats 54 555 -880 159 -825 604 Résultat net au 31 décembre 2021 1 004 834 1 004 834 Situation à la clôture de l'exercice 2021 2 358 854 1 164 805 1 220 279 1 004 834 5 748 773 9. Provisions pour risques et charges En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Provisions pour risques Provisions pour charges 29 267 25 852 Total 29 267 25 852 Les provisions pour charges correspondent aux provisions pour engagements sociaux qui ont fait l'objet d'une évaluation actuarielle par un cabinet indépendant. Ces engagements sociaux concernent les gratuités en matière d'électricité dont bénéficie le personnel statutaire de TAQA Morocco. 10. Dettes de financement En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 TAQA Morocco 3 806 105 4 058 498 JLEC 5&6 * 5 790 614 6 681 803 Retraitement crédit-bail 36 995 40 956 Total 9 633 714 10 781 257 - TAQA Morocco Nature du prêt Taux d'intérêt fixe Mode de remboursement Encours (Mdh) 2021 2020 Emprunt obligataire (*) 3,75% Semestriel 2 475 000 2 625 000 Crédit bancaire contracté en 2020 (**) 5,62% Trimestriel 1 331 105 1 433 498 Total 3 806 105 4 058 498 Au 31 décembre 2020, TAQA Morocco a émis un emprunt obligataire par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant de DH 2,7 milliards, sur une maturité de 18 ans, remboursable semestriellement, au taux de 3,75% l'an. En parallèle, le crédit bancaire contracté en 2009 a fait l'objet d'un remboursement anticipé. (**) Au 30 septembre 2020, un crédit bancaire à long terme (15 ans) a été contracté pour un montant de DH 1,5 milliard afin de financer le paiement du droit de jouissance complémentaire. - JLEC 5&6 Ligne de crédit Taux d'intérêt Devise Montant total par facilité Cours BAM Solde 30 Septembre 2021 en Solde au 30 Septembre 2020 en en devise originale 30 Sep 2021 milliers de Dirhams équivalents milliers de dirhams équivalents JBIC Direct Loan 4,23% USD 108 972 9,065 987 809 1 173 647 NEXI Covered Loan 3,92% EUR 58 118 10,491 609 703 733 042 KEXIM Direct Loan 4,27% EUR 78 702 10,491 825 639 992 661 KEXIM Covered Loan 5,16% EUR 52 468 10,491 550 426 661 774 EUR TERM Facility 4.42% EUR 15 135 10,491 158 777 190 896 MAD TERM Facility 4,80% MAD 1 508 720 1,000 1 508 720 1 756 934 TAQA International BV 7,00% USD 126 814 9,065 1 149 540 1 172 848 Total 5 790 614 6 681 803 11. Dettes d'exploitation En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Dettes fournisseurs 1 289 768 757 897 Total 1 289 768 757 897 Les fournisseurs de charbon représentent 56% des dettes fournisseurs au 31 décembre 2021. 12. Autres dettes En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Clients créditeurs 28 815 69 264 Personnel 67 209 58 816 Organismes sociaux 10 993 13 917 Etat 346 486 206 699 Impôts différés passif 49 691 82 359 Comptes d'associés (TPV JLEC 5&6) 277 338 238 000 Autres créanciers 461 715 485 235 Comptes de régularisation passif 136 540 141 415 Autres provisions pour risques et charges 11 194 49 161 Total 1 389 980 1 344 866 Les dettes vis-à-vis de l'Etat comprennent principalement les comptes de TVA facturée. Les autres créanciers comprennent principalement les avances facturées à l'ONEE au titre du crédit de TVA conformément aux dispositions du contrat de fourniture d'énergie électrique, ainsi que les dividendes à payer par JLEC 5&6 à TAQA Power Ventures B.V. 13. Chiffre d'affaires net En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Frais de puissance 3 818 956 3 949 442 Frais d'énergie 3 722 753 3 577 300 Autres revenus 270 687 261 995 Total 7 812 396 7 788 737 14. Achats et autres charges externes En milliers de dirhams 31 décembre 2021 Consommation de charbon 3 629 295 Consommation de fuel 28 456 Autres achats consommés 284 525 Autres charges externes 299 210 Jetons de présence 3 500 Total 4 244 986 31 décembre 2020 3 666 373 21 039 352 144 253 949 3 500 4 297 005 TAQA MOROCCO RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 15. Charges du personnel En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Charges du personnel 312 465 316 724 Effectif moyen 474 481 Salaire moyen 659 658 16. Dotations d'exploitation En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Dotations aux amortissements 807 897 781 935 Dotations aux provisions 16 444 20 077 Total 824 341 802 012 Les dotations aux provisions sont principalement relatives aux provisions pour dépréciation des stocks de pièces de rechange. 17. Résultat financier En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Intérêts et autres produits financiers 28 660 46 957 Reprises financières et transferts de charges 9 074 15 690 Résultat de change -7 646 -41 733 Charges d'intérêts -498 406 -576 179 Dotations financières -8 556 -9 075 Total -476 874 -564 340 Les intérêts et autres produits financiers correspondent aux produits des placements des excédents de trésorerie. Les reprises financières correspondent aux reprises des provisions pour perte de change de l'exercice précédent. Les charges d'intérêts correspondent aux intérêts sur les emprunts bancaires et obligataire contractés par les sociétés TAQA Morocco et JLEC 5&6. 18. Résultat non courant En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Autres produits non courants 30 297 22 Autres charges non courantes -75 770 -92 184 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions -27 580 -1 915 Total -73 053 -94 077 Le résultat non courant est principalement constitué de la Contribution Sociale de Solidarité versée par les sociétés TAQA Morocco et JLEC 5&6. 19. Impôts sur les bénéfices En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Impôts courants 632 801 575 274 Impôts différés -32 513 -18 672 Total 600 288 556 602 Les impôts différés résultent uniquement des retraitements de consolidation (notamment les différences temporaires). La preuve d'impôt se présente comme suit : En milliers de dirhams 2021 2020 Résultat avant impôts 1 880 835 1 700 429 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 1 880 835 1 700 429 Taux d'impôt 31% 31% Impôt théorique 583 059 527 133 Impôt lié aux dotations aux amortissements réintégrées fiscalement 2 615 2 547 Impôt lié aux dons et cadeaux réintégrés fiscalement 213 0 Impôt lié aux autres différences permanentes -2 597 1 998 Impôt lié aux autres retraitements 16 999 24 924 Total de la charge d'impôt 600 288 556 602 20. Engagements hors bilan En milliers de dirhams 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Engagements donnés (avals et cautions) 389 2 768 Engagements reçus (avals et cautions) 1 132 179 1 597 230 La liste des actifs de JLEC 5&6 faisant l'objet d'une sûreté réelle dans le cadre du financement, de la construction et de l'exploitation des Unités 5 et 6 de la Centrale Thermique de Jorf Lasfar (le « Projet ») se présente comme suit : Deux nantissements portant sur l'ensemble des actions (moins trois actions) de JLEC 5&6, représentant 100% (moins trois actions) de son capital social ;

Une hypothèque immobilière portant sur le droit de superficie dont dispose JLEC 5&6 sur le site des Unités 5 et 6 et faisant l'objet du titre spécial n°146.616/08/BIS et du titre spécial n°146.617/08/BIS ;

Une convention-cadre de cession de créances professionnelles portant sur certains contrats du Projet et les actes de cessions de créances professionnelles correspondants ;

convention-cadre de cession de créances professionnelles portant sur certains contrats du Projet et les actes de cessions de créances professionnelles correspondants ; Une convention-cadre de cession de créances professionnelles ;

convention-cadre de cession de créances professionnelles ; Des délégations d'indemnités d'assurances portant sur les assurances souscrites dans le cadre du Projet ;

Des nantissements de soldes de comptes bancaires dédiés à JLEC 5&6 ;

Un nantissement de créances d'instruments de couverture conclus dans le cadre du projet JLEC 5&6 ;

Une cession de créances d'indemnités de réassurance portant sur les réassurances souscrites dans le cadre du Projet JLEC 5&6 ;

