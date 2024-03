Taranis Resources Inc. est une société d'exploration minière. La société est principalement engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de base. La société détient une participation de 100 % dans certains droits miniers intitulés Thor Property, situés dans le district minier de Revelstoke, en Colombie-Britannique, au Canada, ainsi que certains titres miniers contigus. Elle a effectué plus de 250 forages sur le projet, qui ont permis de définir un gisement épithermal proche de la surface, d'une longueur de plus de 2 km. Le projet Thor est un ensemble de plus de 27 concessions minières accordées par la Couronne et d'environ 14 concessions minières couvrant approximativement 3 314 hectares, qui forment une propriété contiguë sur le gisement de métaux précieux et de métaux de base Thor. La société, avec ses filiales, est engagée dans l'acquisition et l'exploration de ses propriétés minières.

Secteur Sociétés minières intégrées