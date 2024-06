Targa Resources Corp. est un fournisseur de services intermédiaires en Amérique du Nord. La société possède, exploite, acquiert et développe un portefeuille diversifié d'infrastructures intermédiaires nationales complémentaires et fournit de l'énergie à travers les États-Unis. La société exerce des activités de collecte, de compression, de traitement, de transformation, de transport, d'achat et de vente de gaz naturel ; de transport, de stockage, de fractionnement, de traitement, d'achat et de vente de liquides de gaz naturel (LGN) et de produits de LGN, y compris des services aux exportateurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; et de collecte, de stockage, de terminaux, d'achat et de vente de pétrole brut. Ses segments sont la collecte et le traitement, ainsi que la logistique et le transport. Le secteur de la collecte et du traitement comprend les actifs utilisés pour la collecte et/ou l'achat et la vente de gaz naturel produit à partir de puits de pétrole et de gaz. Le secteur de la logistique et du transport comprend les activités et les actifs nécessaires pour convertir les mélanges de LGN en produits de LGN.

