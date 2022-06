Target : Bank of America dégrade sa recommandation

Bank of America a dégradé mercredi son opinion sur le titre Target, qu'il ramène à 'neutre' contre 'achat', avec un objectif de cours réduit de 235 à 165 dollars.



Dans une note de recherche, BofA explique que le groupe américain est victime d'un secteur en plein changement qui voit les distributeurs accumuler les stocks, et pas seulement dans les équipements pour la maison ou l'habillement.



L'intermédiaire fait remarquer que ces bouleversements surviennent au moment où Target est contraint de relever ses prix pour faire face au renchérissement de l'essence et d'autres de ses coûts.



D'après Bank of America, l'incertitude devrait néanmoins continuer de dominer au second semestre, bon nombre d'autres détaillants étant eux aussi contraints d'écouler leurs stocks, ce qui devrait peser sur la valorisation boursière de Target.



Sur le long terme, l'analyste estime cependant que le groupe de Minneapolis reste 'bien positionné', comme l'illustre la hausse de son trafic en magasins au trimestre dernier (+3,9%) ainsi que la vigueur de son activité dans des catégories à achats réguliers (alimentation/boisson, produits pour la maison, beauté), ce qui devrait soutenir selon lui l'évolution de ses ventes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.