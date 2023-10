En cette période de fêtes, les détaillants américains importent comme si nous étions en 2019.

Après une frénésie d'achats de biens qui a commencé au début des périodes de fermeture de la COVID-19 en 2020, les habitudes de consommation des États-Unis se normalisent. La croissance des importations américaines par conteneurs maritimes au cours des neuf premiers mois de cette année, qui est dominée par les détaillants, se situait à moins de 2,5% de la même période en 2019, a déclaré Descartes Systems Group dans un rapport publié mardi.

Les résultats des importations - considérés comme un indicateur de la demande pour les grands détaillants tels que Walmart et Target - sont conformes aux données montrant que les dépenses de consommation ont mieux résisté que prévu, alors que les prix des produits de base de l'épicerie tels que le poulet montent en flèche, que les prix de l'essence augmentent et que les prêts automobiles et hypothécaires plus coûteux grugent les dépenses disponibles.

Deloitte prévoit une croissance des ventes de Noël de 3,5 % à 4,6 % pour la période de novembre à janvier de cette année, soit le rythme le plus lent depuis 2018.

"Le taux de croissance (des dépenses) observé ces deux dernières années a ralenti et les détaillants s'efforcent de trouver le bon équilibre entre l'offre et la demande", a déclaré Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d'approvisionnement de la National Retail Federation (NRF).

Cet effort d'équilibrage pourrait expliquer pourquoi le volume des importations de septembre a augmenté de 8 % par rapport à 2019, ce qui représente la plus grande divergence depuis le début de l'année. Le volume du mois dernier a également augmenté de 0,3 % par rapport à août, rompant ainsi une tendance de six ans de baisse mensuelle "cohérente avec les importateurs qui réduisent leurs volumes d'expédition pour le reste de l'année", a déclaré Descartes dans son rapport sur le transport maritime mondial.

Selon les analystes, les résultats de septembre pourraient indiquer que les détaillants importent en fonction des signaux émis par les consommateurs, au lieu de se précipiter sur les marchandises et les stocks de réserve bien avant qu'ils ne soient nécessaires pour éviter les rayons vides, une stratégie qui s'est retournée contre eux au milieu de l'année 2022. À l'époque, les détaillants s'étaient retrouvés avec des stocks trop importants après la levée des restrictions liées à la pandémie et la réorientation des dépenses des consommateurs vers les restaurants, les voyages et les concerts.

Bascome Majors, analyste chez Susquehanna, a analysé une vingtaine d'années de données provenant de Walmart, Target, Home Depot et Lowe's, et a constaté que les quatre importateurs de marchandises par conteneurs océaniques les plus importants des États-Unis, cotés en bourse, revenaient à des stratégies de stocks "juste à temps".

En août, le PDG de Target, Brian Cornell, a déclaré que l'entreprise avait liquidé une quantité importante de stocks invendus à la suite de l'évolution inattendue de la demande et que le détaillant serait "prêt à faire face à l'évolution de la demande à l'approche des fêtes de fin d'année".

Le vice-président exécutif de Descartes, Chris Jones, a ajouté : "Le consommateur semble être assez inconstant ces jours-ci".