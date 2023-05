Bath & Body Works dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à des prix plus élevés

Bath & Body Works Inc. a dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre jeudi, la hausse des prix des produits l'emportant sur la pression des coûts et le ralentissement de la demande, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 9 % dans les échanges avant bourse.

Les détaillants spécialisés tels que Bath & Body Works ont augmenté leurs prix de manière sélective afin de protéger leurs marges bénéficiaires de la spirale des coûts associés au transport, aux matières premières, à la main-d'œuvre et à la chaîne d'approvisionnement.

Mais cela a contraint les acheteurs soucieux de leur budget à resserrer les cordons de leur bourse sur les articles non essentiels, alors que les craintes d'une récession s'intensifient aux États-Unis. Ce phénomène s'est également manifesté dans les récentes mises en garde de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot Inc. et du détaillant à grande surface Target Corp.

Bath & Body Works, basé dans l'Ohio, a vu ses ventes nettes chuter d'environ 4 % pour atteindre 1,40 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 avril, mais elles étaient conformes à l'estimation moyenne des analystes, selon les données de Refinitiv.

Hors éléments, le fabricant de parfums d'ambiance et de produits de soins personnels a gagné 33 cents par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 26 cents.

Il a réaffirmé ses prévisions précédentes de ventes nettes annuelles stables ou en baisse moyenne à un chiffre, mais a relevé ses prévisions de bénéfices annuels provenant des activités poursuivies par action diluée.

La société de produits de beauté et de soins de la peau s'attend également à ce que le bénéfice ajusté par action diluée pour l'ensemble de l'année se situe entre 2,68 et 3,08 dollars, le point médian de cette fourchette étant légèrement inférieur à l'estimation des analystes, qui est de 2,89 dollars.

Par ailleurs, Bath & Body Works a déclaré en avril que son directeur financier quitterait ses fonctions en juillet ou plus tôt, après que l'entreprise a été confrontée à un défi potentiel de la part du fonds spéculatif Third Point de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb. (Reportage de Granth Vanaik à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar)