Hapbee Technologies Inc. a annoncé que son coussin de sommeil intelligent sera bientôt disponible à la vente au détail dans le rayon de la santé numérique de 104 magasins Target et sur Target.com. La société a reçu un bon de commande de Target pour ajouter son coussin de sommeil intelligent à l'assortiment de produits de santé et de bien-être numériques en magasin et en ligne. Les clients de Target pourront scanner un code QR sur un présentoir personnalisé pour obtenir plus de détails.

Target, dont le siège est à Minneapolis, est considéré comme un leader dans les tendances de consommation émergentes telles que le bien-être numérique et l'amélioration de la vie de ses clients. Le coussin de sommeil intelligent de Hapbee sera disponible à l'achat dans les magasins Target à partir d'octobre 2023. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de croissance de Hapbee par l'expansion de la distribution au détail et son objectif global d'aider à améliorer le bien-être des gens grâce à des solutions innovantes telles que son Smart Sleep Pad.

Depuis son lancement fin 2022, il est devenu le produit le plus vendu de Hapbee. Le Smart Sleep Pad de Hapbee offre une alternative transformatrice. S'appuyant sur des radiofréquences ultra-basses, il offre une solution non chimique et entièrement naturelle pour optimiser le sommeil grâce à l'application numérique innovante de bien-être de Hapbee.

Au cours du seul premier trimestre 2023, la société a annoncé que ses utilisateurs avaient dépassé le million de sessions de lecture uniques pour le sommeil et la concentration, ce qui témoigne de l'efficacité et de l'adoption de ses produits.