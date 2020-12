Hausse de 3% des ventes au détail aux Etats-Unis lors des fêtes de fin d'année

© AOF 2020

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 3%, hors automobile et essence, au cours de la période courant du 11 octobre à la veille de Noël, selon l'étude MasterCard SpendingPulse. Les ventes en ligne ont bondi de 49%. Elles ont représenté 19,7% des dépenses totales contre 13,4% un an auparavant. En outre, les consommateurs continuent de consacrer plus de temps - et d'argent - à leur domicile.Le secteur de l'ameublement et des accessoires de maison a connu la plus forte croissance de tous les secteurs par rapport à 2019, avec une hausse de 16,2 %, et il a progressé de 31% en ligne.Les grands magasins ont vu leurs ventes globales diminuer de 10,2 % et leurs ventes en ligne augmenter de 3,3 %, ce qui renforce l'importance des offres omnicanales.