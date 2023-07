Le conglomérat australien de la distribution Wesfarmers a déclaré mardi qu'il allait fusionner les unités commerciales de son grand magasin à bas prix Kmart et de son magasin à prix réduits Target, alors que le groupe tente de réduire ses pertes dans un contexte d'inflation élevée et persistante.

Les activités des deux marques phares seront regroupées en une seule entité alors que les conditions du marché s'aggravent et que les clients luttent contre la crise du coût de la vie.

"Il s'agit d'une réorganisation interne de nos bureaux de soutien et il n'y a pas d'impact sur les magasins Kmart ou Target", a déclaré Ian Bailey, directeur général du groupe Kmart, dans un courriel adressé à Reuters.

L'activité de vente au détail de Wesfarmers génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,6 milliards de dollars australiens (6,49 milliards de dollars) pour l'ensemble des entités, et la restructuration organisationnelle vise à améliorer les performances opérationnelles.

Les deux marques resteront des entreprises distinctes orientées vers le consommateur, sans impact sur le personnel de vente au détail et avec seulement une "poignée de licenciements", a déclaré M. Bailey dans une interview accordée à l'Australian Financial Review. "Nous finirons par avoir plus d'emplois dans l'entreprise dans un an".

Wesfarmers, qui possède les marques aux côtés du géant de la quincaillerie Bunnings, de Priceline et d'Officeworks, a annoncé la nouvelle à son personnel lundi, et l'AFR l'a rapportée publiquement plus tard dans la journée.

En coulisses, le PDG de Kmart, John Gualtieri, dirigera au quotidien les magasins combinés de Kmart et de Target, selon le rapport de l'AFR.

(1 $ = 1,4786 dollar australien)