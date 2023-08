La chaîne de magasins à grande surface Target a déclaré mercredi que les pertes causées par le vol et la criminalité organisée, qui avaient augmenté au cours du premier semestre de l'année, montraient des signes de stabilisation.

Les actions de Target étaient en hausse de 3,5 % à 129,40 dollars dans les échanges de l'après-midi après que le bénéfice du deuxième trimestre de la société ait dépassé les attentes des analystes plus tôt dans la journée de mercredi. En mai, Target avait prévenu que les vols et la criminalité organisée dans le commerce de détail nuisaient à la rentabilité et pourraient la réduire de plus de 500 millions de dollars, en plus des 650 millions de dollars de pertes subies en 2022.

La criminalité organisée dans le commerce de détail est définie comme le phénomène par lequel des bandes de voleurs se coordonnent pour dérober des millions de dollars de marchandises - souvent des parfums, des cosmétiques, des appareils électroniques ou des perceuses électriques - à des détaillants pour les revendre ensuite sur le marché noir. La revente se fait généralement sur des sites d'enchères en ligne et des marchés aux puces, et peut même se faire par l'intermédiaire de marchands tiers sur des places de marché telles qu'Amazon.com et Walmart.com.

Si l'augmentation des vols touche tous les détaillants, y compris Walmart et Home Depot, c'est Target qui s'est le plus exprimé sur le sujet, alors qu'elle est aux prises avec des stocks excédentaires et des marges décevantes. Sa forte concentration de magasins dans les zones urbaines la rend également plus vulnérable à des niveaux de criminalité plus élevés, selon les analystes.

Target a déclaré mercredi que les pertes liées aux vols ont réduit les marges de près d'un point de pourcentage au deuxième trimestre, une tendance qui devrait se poursuivre au prochain trimestre, mais qui devrait s'atténuer à l'approche des deux derniers mois de l'année.

"Jusqu'à présent, nous avons seulement vu des indications que les taux de pertes pourraient bientôt atteindre un plateau, mais nous n'avons pas encore vu de preuves que les taux de pertes commenceront à baisser", a déclaré le directeur financier de Target, Michael Fiddelke, aux analystes lors d'une conférence téléphonique mercredi. Il a déclaré que la société ne modifierait pas ses prévisions de 500 millions de dollars de pertes de stocks pour l'année.

Le détaillant basé à Minneapolis a également connu une recrudescence des vols avec violence et des confrontations entre employés et clients dans ses magasins. Les menaces et les vols avec violence dans les magasins ont fait un bond de 120 % au cours des cinq premiers mois de l'année, a déclaré le PDG de Target, Brian Cornell, qui a qualifié cette tendance de "mauvaise direction".

Certaines des menaces étaient liées à la marchandise LGBTQ Pride de l'entreprise et n'étaient pas toutes associées à des vols, a précisé l'entreprise. En mai, Target s'est retrouvée au cœur d'une controverse sur ses articles à thème LGBTQ, qui l'a obligée à retirer des produits des rayons après avoir été confrontée à des comportements menaçants de la part de clients.

Mercredi, M. Cornell a déclaré que Target travaillait "sans relâche" avec les groupes de l'industrie du commerce de détail et les communautés pour améliorer la sécurité du personnel et des clients.

David Klink, Senior Equity Analyst chez Huntington Private Bank, a déclaré qu'il était encourageant de voir Target augmenter ses marges brutes en dépit de ses difficultés avec les vols dans les magasins. Le taux de marge brute de Target s'est établi à 27 %, soit 5,5 points de pourcentage de plus qu'il y a un an, et une amélioration par rapport aux 26,3 % du trimestre précédent.

M. Klink, dont la société possède plus de 10 millions de dollars d'actions Target, a déclaré qu'il avait été déçu au début de l'année par la croissance des marges de la société au premier trimestre et par le fait qu'elle avait imputé cette faiblesse aux vols dans les magasins.

Si les marges sont faibles et que vous les attribuez au "crime organisé", cela fait froncer les sourcils - l'inverse n'est pas aussi vrai... Ainsi, même le maintien des marges brutes est très positif pour Target", a déclaré M. Klink mercredi.