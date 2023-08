Un groupe juridique conservateur a demandé mercredi à une agence américaine de lutte contre la discrimination d'enquêter sur les politiques de diversité sur le lieu de travail de Kellogg Co, qu'il juge illégales, et a accusé le fabricant de céréales de sexualiser ses produits.

Il s'agit de la deuxième plainte déposée cette semaine contre une entreprise par America First Legal, une organisation à but non lucratif dirigée par Stephen Miller, qui a été conseiller de l'ancien président Donald Trump.

Dans une lettre adressée à la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), America First affirme que les pratiques de Kellogg en matière d'embauche, de formation et de promotion sont conçues pour parvenir à un équilibre fondé sur la race et le sexe, en violation de la loi fédérale interdisant les préjugés sur le lieu de travail.

Elle a également critiqué les campagnes de marketing, notamment les boîtes de crackers Cheez-It représentant la drag queen RuPaul et les boîtes de céréales célébrant le mois de la fierté LGBTQ.

"La direction a abandonné l'approche marketing de longue date de l'entreprise, favorable à la famille, pour politiser et sexualiser ses produits", a déclaré le groupe.

L'EEOC peut poursuivre les entreprises si elle estime que leurs pratiques en matière d'emploi constituent une discrimination illégale.

Kellogg n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

De nombreux experts juridiques s'attendent à une recrudescence des contestations juridiques des programmes de diversité des entreprises à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de juin dernier interdisant les politiques d'admission fondées sur la race dans l'enseignement supérieur.

Dans sa lettre, America First indique que Kellogg, par exemple, a déclaré vouloir compter "25 % de talents sous-représentés au niveau de la direction" d'ici à 2025 et gère des programmes de bourses qui ne sont ouverts qu'aux minorités raciales.

Les pratiques d'emploi de Kellogg sont illégalement basées sur l'"équité", ce qui est un euphémisme pour désigner une discrimination illégale", a écrit Reed Rubenstein, un avocat du groupe, dans la lettre.

America First a déclaré avoir également envoyé une lettre au conseil d'administration de Kellogg mercredi, menaçant les actionnaires de poursuites judiciaires si la société maintient les politiques prétendument illégales.

Mardi, l'association a intenté un procès à Target Corp. au nom d'un investisseur, affirmant que le détaillant n'avait pas su anticiper les réactions négatives des clients à l'égard des marchandises à thème LGBTQ, ce qui a nui à la valeur de ses actions.

Ces plaintes s'inscrivent dans le cadre d'une campagne menée par des groupes juridiques conservateurs et des législateurs républicains contre les entreprises qui ont adopté des politiques dites "woke" sur des questions sociales telles que la race, le sexe et la diversité. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; Rédaction de Stephen Coates)