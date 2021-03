TARGET : bat le consensus mais ne fournit pas de perspectives

Target a publié un bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos fin janvier) de 1,38 milliard de dollars, soit 2,73 dollars par action, un record pour le groupe. L'an dernier, il était de 834 millions de dollars, ou 1,63 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'établit à 2,67 dollars, en hausse de 58%, et dépasse le consensus FactSet (2,54 dollars). Le chiffre d'affaires total a grimpé de 21,1% à 28,34 milliards de dollars, contre un consensus de 27,41 milliards.



Les ventes ont progressé de 20,5% en données comparables (consensus à +17,1%), la facture moyenne de 13,1%, et le e-commerce de 118%, représentant désormais les deux tiers de la croissance organique globale de l'entreprise.



Face à l'incertitude persistante, la société ne fournit pas d'indications sur les ventes et le BPA pour l'exercice 2021 et au-delà.