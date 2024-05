Target : La valeur du jour à Wall Street - Target déçoit ; son action dans le rouge

Le 22 mai 2024 à 17:12

Target fléchit de 7,99% à 143,61 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle qui a déçu les investisseurs. Le détaillant discount américain, qui a récemment mis en place des baisses de prix sur des milliers de produits, a présenté, au titre de son premier trimestre, un bénéfice ajusté par action de 2,03 dollars, contre 2,05 dollars un an auparavant et un consensus de 2,06 dollars. Même trajectoire pour ses ventes qui ressortent à 24,5 milliards de dollars sur la période contre 25,3 milliards, reculant pour le quatrième trimestre consécutif.



Target a déclaré que ses ventes en ligne avaient renoué avec la croissance au cours du premier trimestre qui s'est achevé le 4 mai, après plus d'un an de baisse.



S'agissant de son deuxième trimestre, Target prévoit une évolution de 0 à +2% de ses ventes en comparable -les analystes tablaient sur une croissance de 1,5%- et un bénéfice ajusté par action allant de 1,95 à 2,35 dollars, alors que les brokers tablaient sur 2,19 dollars.



Sur l'exercice, l'évolution des ventes à comparable est attendue similaire, alors que le bénéfice par action est anticipé entre 8,60 et 9,60 dollars, à comparer à un consensus d'environ 9,4 dollars.



"Nous restons prudents dans nos perspectives de croissance à court terme et nous nous attendons à ce que les tendances de la consommation discrétionnaire restent sous pression à court terme", a indiqué Christina Hennington, directrice de la croissance de Target, lors d'une conférence de presse.