Target : attendu en forte hausse malgré des prévisions revues à la baisse

Target, dont le titre avançait d'environ 8% en avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le détaillant a dégagé sur le deuxième trimestre clos un bénéfice net de 835 millions de dollars et 1,80 dollar par titre, contre 183 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes ont décliné de 5% sur la période à 24,8 milliards de dollars. Le consensus était de 1,43 dollar de bpa pour 25,2 milliards de revenus.



Compte tenu des tendances récentes des ventes, la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année.



Target table désormais sur des ventes comparables dans une large fourchette autour d'une baisse moyenne à un chiffre pour le reste de l'année, et s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action se situe, pour l'année entière, entre 7 et 8 dollars.