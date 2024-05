Target va baisser les prix d'au moins 5 000 produits fréquemment achetés dans son assortiment, allant du lait aux couches, a déclaré lundi l'enseigne de grande distribution, qui cherche à attirer des clients au budget serré.

Les prix des denrées alimentaires et les coûts d'emprunt toujours élevés ont rendu les clients à court d'argent plus conscients de leurs dépenses sur les articles coûteux et recherchent des produits moins chers dans les magasins et en ligne, ce qui oblige les détaillants à baisser les prix pour attirer plus de consommateurs dans leurs magasins.

Target doit également faire face à la concurrence acharnée de son grand rival Walmart, qui propose déjà des produits à des prix inférieurs et qui, la semaine dernière, a fait état d'une résistance des consommateurs américains, en pariant sur l'apaisement des craintes inflationnistes.

"Nous savons que les consommateurs se sentent obligés de tirer le meilleur parti de leur budget", a déclaré Rick Gomez, responsable de l'alimentation, des produits de base et des produits de beauté chez Target.

Target a déclaré qu'il prévoyait également de réduire les prix d'articles tels que la viande, le pain, les sodas, les fruits et légumes frais, les snacks et les yaourts sur des marchés allant de Phoenix et Minneapolis à la Nouvelle-Orléans et Baltimore.

La société, qui doit présenter ses résultats du premier trimestre mercredi, a indiqué qu'elle avait déjà réduit les prix d'environ 1 500 articles, dont le blanc de poulet surgelé et le fromage râpé, et qu'elle prévoyait d'en appliquer d'autres au cours de l'été.

Le détaillant a également précisé que ces baisses de prix - que l'on retrouvera sur des dizaines de marques nationales ainsi que sur les marques propres de Target - s'ajoutaient aux remises qu'il avait prévu d'offrir dans ses magasins dans le cadre des célébrations du Memorial Day.

Au début du mois de mai, une source au fait du dossier a déclaré que les franchises américaines de McDonald's envisageaient également de lancer une offre de repas à 5 dollars afin d'attirer davantage de clients victimes de l'inflation dans leurs restaurants. (Reportage de Granth Vanaik à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)