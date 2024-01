Le détaillant américain Target connaît quelques perturbations dans ses livraisons en provenance de l'Inde et du Pakistan, une région importante pour la fabrication de vêtements, en raison de la crise de la mer Rouge, a déclaré vendredi à Reuters une source familière avec le sujet, qualifiant l'effet de "mineur" dans l'ensemble.

La société a été confrontée à des retards dans la réception de certaines expéditions, en ligne avec les temps de transit prolongés que les opérateurs de navires constatent, alors qu'elle travaille avec ses expéditeurs pour rediriger les marchandises autour du canal de Suez, a déclaré la source, ajoutant que le temps supplémentaire et les coûts associés au réacheminement étaient censés être minimes.

Les attaques des milices Houthi, soutenues par l'Iran, contre les navires en mer Rouge ont perturbé le commerce sur l'une des routes maritimes les plus importantes du monde, ajoutant entre 10 et 15 jours aux temps de transit lorsque les navires empruntent la route plus sûre qui contourne l'Afrique australe.

De nombreux détaillants du monde entier font des réserves de marchandises et cherchent des solutions de rechange par voie aérienne ou ferroviaire afin d'éviter que les rayons ne soient vides au printemps.

Target n'envisage pas de recourir au fret aérien pour le moment, bien qu'elle l'ait fait pendant la pandémie.

Target se procure des vêtements, du plastique, des jouets et des produits de bain, entre autres, auprès de fournisseurs en Inde et au Pakistan, qui sont d'importantes sources d'approvisionnement pour le détaillant américain, selon la liste de ses usines dans le monde. Ces produits sont généralement expédiés par le canal de Suez.

Si les perturbations du canal de Suez affectent principalement les échanges entre l'Asie et l'Europe, environ 30 % des expéditions à destination de la côte est des États-Unis passent par ce canal.

Toutefois, la plupart des produits de Target proviennent de Chine et sont expédiés directement à travers l'océan Pacifique vers les ports de la côte ouest, sans être affectés par les perturbations au Moyen-Orient.

La société ne constate pas non plus d'impact sur les marchandises de printemps, a indiqué la source. (Reportage de Siddharth Cavale à New York ; rédaction de Peter Henderson et Cynthia Osterman)