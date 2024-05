Target : des baisses de prix en vue sur 5000 articles

Le 20 mai 2024 à 16:09 Partager

Target a annoncé lundi qu'il allait baisser ses prix dans l'espoir d'enrayer l'impact négatif de l'inflation élevée sur les dépenses de ses clients, et donc sur ses ventes.



Le numéro deux américain de la distribution derrière Walmart dit prévoir des réductions de prix sur quelque 5000 produits de grande consommation comme le lait, la viande, les sodas, les fruits et légumes, le café et les couches.



Le groupe de Minneapolis, positionné sur le segment 'discount', précise que ces réductions de prix, qui touchent déjà 1500 articles, viendront s'ajouter à sa politique habituelle de 'prix bas'.



A titre d'exemple, le prix de sa pizza surgelée au pepperoni Jack's va passer de 4,19 à 3,99 dollars, celui des lingettes pour bébés Huggies de 1,19 dollar à 99 cents et celui du bidon de trois litres de lessive Persil de 13,69 à 12,99 dollars.



Target estime que cette offensive commerciale devrait pouvoir faire réaliser à ses clients plusieurs millions de dollars d'économies tout au long de l'été, non seulement en vue des congés de Memorial Day et du 4 juillet, mais aussi en perspective de la prochaine rentrée des classes.



Cette initiative intervient alors que le distributeur a vu ses ventes en données comparables reculer de 4,4% lors de son trimestre écoulé.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.