Target : l'accord de distribution avec Apple va être étendu

La chaîne américaine de magasins à bas coûts Target a annoncé jeudi avoir étendu son partenariat vieux de 15 ans avec le géant technologique Apple.



Aux termes du nouvel accord, le distributeur 'discount' installera des points de vente dédiés aux produits d'Apple - dont l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et d'autres accessoires - au sein de ses grandes surfaces.



Ces 'corners' - qui feront l'objet d'une décoration et d'un éclairage spécifiques et qui seront animés par des employés de Target formés par Apple - seront d'abord installés dans des magasins de villes moyennes, comme San José (Californie,) Oklahoma City (Oklahoma) ou Austin (Texas) avant d'être étendus à d'autres supermarchés.



Target rappelle qu'il avait déjà conclu des accords stratégiques du même type avec des groupes comme Disney ou plus récemment Levi's.



