Target : le bénéfice trimestriel bien moins bon que prévu

Target a fait état mercredi d'un repli plus marqué que prévu de son bénéfice au premier trimestre, sous l'effet des pressions inflationnistes et d'un recours plus fréquent aux promotions.



Le distributeur américain a fait état ce matin d'un bénéfice net tout juste supérieur au milliard de dollars sur le trimestre clos fin avril, contre 2,1 milliards de dollars un an auparavant.



Son bénéfice par action atteint ainsi 2,16 dollars sur le trimestre écoulé, contre 4,17 dollars un an plus tôt et 3,06 dollars attendu en moyenne par les analystes.



'Nous avons dû faire face à des coûts singulièrement élevés, sous l'effet d'un certain nombre de facteurs, ce qui a entraîné un niveau de rentabilité très en-dessous de nos attentes, et bien en-deçà de ce que nous espérons à terme', a reconnu son PDG Brian Cornell.



Si les ventes à périmètre comparable ont progressé de 3,3% sur le trimestre, la marge opérationnelle s'est, elle, tassée de manière spectaculaire, à 5,3% contre 9,8% il y a un an, en raison d'une augmentation des opérations promotionnelles destinées à écouler des invendus dans les rayons non-alimentaires.



Le groupe de Minneapolis évoque aussi l'impact de la montée des coûts de transport des marchandises, des disruptions dans la chaîne d'approvisionnement et des revalorisations de salaires.



La situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat, puisque Target prévoit encore une marge d'exploitation de l'ordre de 5,3% pour le trimestre en cours.



En cotations avant-Bourse, l'action décrochait de plus de 22% mercredi matin suite à toutes ces annonces.



