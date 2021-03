Target : progression de 58% du BPA ajusté au 4e trimestre

Target publie un BPA ajusté en progression de 58% à 2,67 dollars sur son quatrième trimestre comptable, sensiblement au-dessus du consensus, revendiquant des gains de parts de marché dans l'ensemble de ses principales catégories de marchandises.



La marge opérationnelle s'est améliorée de 1,4 point à 6,5% pour des revenus en hausse de 21,1% à 28,3 milliards de dollars, dont une croissance de 20,5% en données comparables tirée par un bond de 118% des ventes sur Internet.



La chaine de magasins à prix réduits maintient la suspension d'objectifs, compte tenu 'des perspectives hautement fluides et incertaines sur les comportements des ménages et les politiques publiques liées à la Covid-19'.



