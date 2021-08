Target : nouveau programme de rachats d'actions

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Target indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour 15 milliards de dollars, qui commencera après l'achèvement de celui en cours.



Pour son deuxième trimestre comptable, il publie un BPA ajusté en hausse de 7,9% à 3,64 dollars, pour une marge opérationnelle en repli de 0,2 point à 9,8% et des revenus en hausse de 9,5% à 25,2 milliards de dollars, dont une croissance de 8,9% en comparable.



La chaine de magasins à prix réduits anticipe une croissance des ventes comparables 'élevée à un chiffre, près de la borne haute de la fourchette cible précédente' pour le second semestre, et vise désormais une marge opérationnelle de 8% ou plus cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.